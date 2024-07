O departamento jurídico do Corinthians ingressou, nesta quarta-feira, com uma ação de cobrança contra o Vasco pelo não pagamento dos valores contratuais referentes à aquisição do lateral-esquerdo Lucas Piton. O clube paulista decidiu recorrer à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF para receber o valor de 1,5 milhão de euros (algo em torno de R$ 9 milhões).