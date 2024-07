As cenas que correram o mundo de jogadores do Uruguai trocando socos com torcedores da Colômbia após a eliminação da seleção celeste nas semifinais da Copa América, quarta-feira (derrota por 1 a 0), foram totalmente reprovadas pela Conmebol. A entidade promete agir rápido para encontrar e punir os culpados pela barbárie e abriu uma investigação nesta quinta.