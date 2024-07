A companhia aérea Swiss Airlines encontrou a mala que pertence à tenista Beatriz Haddad Maia e que estava desaparecida desde que ela desembarcara em Paris no início da semana. A número 1 do Brasil, que estreará na Olimpíada de Paris-2024 já no fim de semana, fez um apelo à empresa aérea pelas redes sociais na terça alegando que estava sem parte dos seus equipamentos tanto para treinos quanto para jogar no torneio olímpico.