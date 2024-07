Depois de passar o primeiro dia de disputa por medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 em branco, o Time Brasil proporcionou três celebrações em curtíssimo espaço de tempo neste domingo. Em 17 minutos, o torcedor brasileiro vibrou com os bronzes conquistados por Rayssa Leal no skate street e pela judoca Larissa Pimenta na categoria até 52 kg, além da prata de Willian Lima, também no judô, entre os competidores de até 66 kg.