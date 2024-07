A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 começou nesta sexta-feira (26) às 14h30 (horário de Brasília) com a transmissão de um filme protagonizado pelo comediante Jamel Debbouze e o ex-jogador Zinédine Zidane no Stade de France, antes do histórico e inédito desfile de delegações pelo rio Sena.