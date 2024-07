O Guarani continua em jejum de vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Com um a mais desde o 1º minuto - Rildo foi expulso - o time paulista sofreu a virada para o Goiás, por 3 a 2, com um gol de Paulo Baya, aos 58 minutos do segundo tempo, neste domingo, pela 16ª rodada.