Uma das promessas do Comitê Olímpico Internacional (COI) para os Jogos de Paris-2024, que começam no dia 26, é a da igualdade numérica de homens e mulheres entre todos os atletas que estarão no grande evento esportivo. Mas a expectativa, a oito dias da cerimônia de abertura, é de que o grupo masculino seja maioria, a exemplo de todas as edições anteriores da Olimpíada.