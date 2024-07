Cobiçado pela diretoria do Corinthians, o técnico Fábio Carille comandou normalmente o treino do Santos nesta quarta-feira, na preparação da equipe da Vila Belmiro para a partida contra o Ceará, na sexta, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na atividade, o treinador sofreu uma baixa para o jogo: o zagueiro Joaquim.