A preparação para a disputa de Paris-2024 vem forte faz um bom tempo, mas a partir desta quinta-feira, a delegação brasileira começará a viver o clima dos Jogos com a chegada na Vila Olímpica das primeiras modalidades. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) faz ps últimos ajustes no prédio que receberá os representantes da ginástica artística já nesta quinta-feira.