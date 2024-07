Aos 91 anos, o ex-jogador e treinador Evaristo de Macedo passou por uma cirurgia neste domingo, no hospital Unimed, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após sofrer um tombo na noite da última sexta-feira, resultando em fraturas no fêmur e no quadril. O procedimento, que foi um sucesso, foi confirmado nas redes sociais do ex-flamenguista, através de seus filhos. Não há ainda informações sobre uma possível alta.