Chineses caem no fim e levam incrível virada do Japão na final por equipes da ginástica

Com três anos de atraso e uma virada impressionante e emocionante, decidida somente na última apresentação, os japoneses Hashimoto Daiki, Oka Shinnosuke, Sugino Takaaki, Kaya Kazuma e Tanigawa Wataru comemoraram a conquista do ouro na final masculina por equipes da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Vice campeões nos Jogos de Tóquio, disputado em 2021, diante justamente da China, a conquista só foi possível por três quedas dos oponentes asiáticos no último aparelho, a barra fixa, na qual uma vantagem de mais de três pontos acabou sendo desperdiçada.