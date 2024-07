O Corinthians apresentou nesta quarta-feira Fred Luz e Pedro Silveira como novos CEO e diretor financeiro do clube. Em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava, os profissionais chegam em um momento conturbado da gestão do presidente Augusto Melo, pressionado pelos maus resultados do time, na penúltima colocação do Brasileirão, e em meio ao polêmico caso do suposto "laranja" no contrato com ex-patrocinadora Vai de Bet.