A Confederação Brasileira de Futebol indicou duas mulheres pela primeira vez na história para integrar o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Nunca antes a entidade havia designado integrantes do sexo feminino para o cargo. As nomeadas foram as advogadas Mariana Barros Barreiras e Antonieta da Silva Pinto.