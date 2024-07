Com grande atuação de Cássio, autor de cinco belas defesas, o Cruzeiro derrotou o Botafogo, por 3 a 0, neste sábado à noite, no Engenhão, no Rio, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os mineiros chegam aos 35 pontos, na quinta colocação, enquanto os cariocas, com 40 pontos, poderão perder a liderança da competição, caso o Flamengo vença neste domingo o Atlético-GO, no Maracanã.