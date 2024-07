A seleção brasileira viveu o maior vexame de sua história no dia 8 de julho de 2014, ao ser derrotada por 7 a 1 pela Alemanha no Mineirão, em jogo da semifinal da Copa do Mundo sediada no País. No dia seguinte, Luiz Felipe Scolari e integrantes de sua comissão técnica foram à sala de imprensa da Granja Comary, resignados, para conceder entrevista coletiva a jornalistas sedentos por respostas que explicassem o "apagão" do Brasil.