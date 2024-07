O carro que pertence ao zagueiro Luan Garcia, que atuou no Palmeiras entre 2017 e este ano, foi atingido por diversos disparos de arma de fogo na segunda-feira, após uma tentativa de assalto na Linha Vermelha, Rio de Janeiro. Ninguém ficou ferido. O veículo, de modelo BMW X6, era blindado, mas um dos projéteis furou a lataria e atingiu os bancos do lado do carona, que estava vazio.