Assim como aconteceu no vôlei de praia masculino, o Brasil estreou com vitória no feminino na Olimpíada de Paris-2024. Neste domingo, a dupla formada por Carol Solberg e Bárbara Seixas derrotou as japonesas Akiko Hasegawa e Miki Ishii por 2 sets a 0, com parciais de 21/12 e 21/19, em 43 minutos de jogo.