Apesar da boa sequência do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro e dos 24 gols marcados na competição, a queda de rendimento no setor ofensivo tem preocupado o técnico Fábio Carille, que trabalha para reencontrar o rumo das redes antes da partida com o Coritiba, na segunda-feira, às 20h, na Vila Belmiro, válido pela 17ª rodada.