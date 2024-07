O Santos se reapresentou nesta terça-feira após o empate por 1 a 1 com o CRB, no último domingo, em Maceió, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sob chuva, Fábio Carille comandou o treino do time paulista iniciando a preparação para a partida com o Sport, nesta sexta, às 21h30, na Vila Belmiro. Com Giuliano entregue ao departamento médico, a tendência é manter Serginho no meio-campo