Prestes a completar 35 anos, o atacante Thomas Müller usou as redes sociais para anunciar nesta segunda-feira sua aposentadoria da seleção alemã. Um dos gigantes defendendo as cores de seu país, ele sai com a certeza do dever cumprido após 131 jogos, alguns recordes pessoais e o título mundial em 2014 na Copa disputada no Brasil.