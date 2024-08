Calderano bate francês e vai às quartas de final do tênis de mesa em Paris; Melhor do mundo cai

Hugo Calderano está nas quartas de final do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, muito perto da disputa por medalhas. Nesta quarta-feira, na Arena 4 Paris Sul, superou uma das promessas francesas, Alexis Lebrun, e a inflamada torcida local, por 4 sets a 1, de virada, parciais de 3/11, 11/5, 11/6, 11/3 e 11/8. Com a queda do chinês Wang Chuqin, número 1 do mundo, o brasileiro agora assume o favoritismo do lado de sua chave para chegar à decisão.