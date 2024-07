A boa semana de Thiago Monteiro e de Gustavo Heide chegou ao fim nesta sexta-feira, com derrotas nas quartas de final de Bastad e Gstaad, respectivamente. Também jogando na Suécia, o espanhol Rafael Nadal buscou grande virada sobre o argentino Mariano Navone, quarto favorito, no jogo mais longo do ano em torneios da ATP, com 4h01, e já está entre os quatro melhores.