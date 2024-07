O vôlei masculino pode fazer uma grande apresentação em Paris-2024 e voltar para casa com uma medalha - foi quarto em Tóquio. Mas precisa melhorar bastante seu desempenho, ainda bem abaixo do esperado. Nesta sexta-feira, em Metz, os comandados de Bernardinho fizeram um amistoso com a Alemanha e, repetindo os altos e baixos da Liga das Nações, sofreram para buscar a virada, por 3 a 2, parciais de 21/25, 25/23, 29/31, 25/19 e 17/15.