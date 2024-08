A tristeza da segunda derrota seguida nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, desta vez diante da Espanha, contrastou com a alegria e alívio por vaga nas quartas de final. A seleção brasileira de futebol terminou a fase de classificação com os mesmos três pontos da Austrália, mas em vantagem no saldo de gols (-2 a -3), avançando como uma das melhores terceiras colocadas.