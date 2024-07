O Brasil venceu Filipinas neste sábado por 71 a 60 pelas semifinais do torneio Pré-Olímpico de basquete em Riga, na Letônia, e se garantiu na decisão da competição. A vitória só foi confirmada graças a uma reação a partir do intervalo. Com uma atuação consistente da defesa, a equipe nacional selou sua participação na final. Marcelinho Huertas, Caboclo e Jorginho foram os destaques do duelo.