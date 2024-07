O boxe brasileiro vai brigar por duas medalhas na Olimpíada de Paris-2024. A previsão é do técnico Mateus Alves, que considera a competição deste ano muito mais difícil do que a disputada há três anos em Tóquio, quando o Brasil subiu três vezes no pódio, com Hebert Conceição, Beatriz Ferreira e Abner Teixeira.