O Botafogo até tentou sair com a vantagem do Engenhão nesta terça-feira, mas teve que se contentar com o empate por 1 a 1 com o Bahia, pelo jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil. O time carioca foi melhor que o adversário, principalmente na segunda etapa, mas parou no goleiro Marcos Felipe e na falta de pontaria.