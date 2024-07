O Botafogo apresentou nesta terça-feira o meia-atacante argentino Thiago Almada, no Estádio Nilton Santos. Campeão do mundo 2022, Almada estava no Atlanta United, dos Estados Unidos, e a operação para trazê-lo ao Botafogo pode chegar a US$ 25 milhões (cerca de R$ 137 milhões), a mais cara contratação do futebol brasileiro.