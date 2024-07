Após a confirmação do terceiro lugar do Uruguai na Copa América, na vitória nos pênaltis sobre o Canadá, no último sábado, o técnico Marcelo Bielsa voltou a criticar a organização do torneio. O treinador já havia demonstrado incômodo com os campos de treinamentos, e fez um longo desabafo sobre possíveis punições aos jogadores uruguaios pela briga com colombianos na semifinal da competição. Ele também se recusou a saber da repercussão de suas falas.