Bicampeão, Murray se despede de Wimbledon com emotiva homenagem: 'Queria jogar para sempre'

Agora só falta a Olimpíada de Paris para a aposentadoria de mais um gigante do tênis mundial. Em dia de emoção, choro, aplauso efusivo e até gargalhadas, o britânico Andy Murray recebeu uma linda homenagem dos organizadores de Wimbledon após seu último ato no Grand Slam. Eliminado nas duplas ao lado do irmão, Jamie, o tenista não conteve as lágrimas antes de discursar pelo última vez na sagrada quadra central em Londres. "Gostaria de jogar para sempre, mas não posso."