O primeiro dia da natação nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 também definiu os medalhistas nos revezamentos 4x100 livre, com os favoritos confirmando força e subindo ao topo do pódio. Sem brasileiros, a equipe feminina da Austrália bateu o recorde olímpico para ser tetracampeã, enquanto os Estados Unidos viraram a partir do terceiro nadador para fechar com o ouro no masculino pela terceira edição seguida.