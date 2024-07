O ataque à rede ferroviária francesa de alta velocidade no início desta sexta-feira, a poucas horas do início da cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris-2024, já afeta o Comitê Olímpico do Brasil (COB). Diretor-geral da entidade e chefe da missão brasileira, Rogério Sampaio enfrenta dificuldades para chegar a Paris, local da abertura, que começa às 14h30 (horário de Brasília).