Arthur Jorge vem trabalhando bastante com o elenco do Botafogo para que a derrota de virada do Brasileirão do ano passado não interfira no reencontro com o Palmeiras, nesta quarta-feira, novamente no Engenhão. O técnico descarta clima de revanche, pede que o ano passado "seja esquecido" e blinda o grupo com foco apenas neste jogo atual.