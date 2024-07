A seleção brasileira de futebol feminino fracassou nas últimas três edições olímpicas no mata-mata. Além do quarto lugar nos Jogos do Rio-2016, acabou eliminada nas quartas de final diante do Japão, em 2012, em Londres, e contra o Canadá, em Tóquio, na competição disputada em 2021. Novo comandante da equipe nacional,. Arthur Elias garante um time "corajoso, organizado, confiante e mais agressivo" para brilhar em Paris-2024.