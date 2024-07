O meio-campista Andreas Pereira quer uma seleção brasileira imponente no jogo deste sábado, diante do Uruguai, pelas quartas de final da Copa América, para afastar qualquer tipo de desconfiança em relação à busca pelo título do torneio de seleções. Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, ele afirmou que a partir de agora a equipe comandada por Dorival Júnior só terá grandes jogos pela frente.