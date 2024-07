André Ramalho chegou apenas na semana passada ao Corinthians, pouco treinou e já foi a campo diante do Bahia, em vitória gigante de 1 a 0. Agora, faz sua estreia na Neo Química Arena tentando repetir a boa atuação para ajudar a equipe a se afastar de vez da faixa de perigo. O xerifão alertou a equipe para entrar com seriedade para evitar surpresas diante do Grêmio.