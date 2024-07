O Brasil largou muito bem no vôlei de praia nos Jogos olímpicos de Paris-2024. A estreia na categoria na qual o País costuma subir no pódio - são sete medalhas conquistadas -, veio com triunfo de André e George sobre os marroquinos Mohammed Abicha e Zouheir Elgraoui, parciais de 21 a 18 e 21 a 10.