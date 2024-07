Em sua quarta participação olímpica, a brasileira Ana Sátila chegou perto do pódio no K1 da canoagem slalom nos Jogos de Paris-2024 neste domingo. A brasileira de 28 anos terminou na quarta colocação, melhor resultado do Brasil na canoagem slalom em Jogos Olímpicos, a 1s75 da medalha de bronze.