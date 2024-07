A alta procura pela camisa de Kylian Mbappé, que usará o número 9 na próxima temporada, fez o Real Madrid pedir paciência aos torcedores que foram comprar a peça no primeiro dia de vendas nesta quinta-feira. "Devido à alta demanda, a entrega dos artigos desta coleção podem sofrer um atraso adicional de 4 a 6 semanas, independentemente do modo de entrega", avisa o site do clube espanhol.