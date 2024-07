Alison dos Santos venceu a prova dos 400 metros com barreiras, neste sábado, na etapa de Londres da Diamond League. O brasileiro cruzou em primeiro lugar com o tempo de 47s18 à frente de Roshawn Clarke, da Jamaica, segundo colocado com 47s63 e de Ismail Doudai Abakar, do Catar, com 47s72.