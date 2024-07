Com três pontos de desvantagem para o líder Botafogo, o Palmeiras encerrou nesta terça-feira, a preparação para o confronto diante do Fluminense, marcado para esta quarta-feira, no Maracanã, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Em busca da vitória fora de casa, o técnico Abel Ferreira armou a estratégia para tentar surpreender o rival carioca.