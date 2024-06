Depois de três quedas seguidas nas semifinais de Roland Garros, Alexander Zverev finalmente acabou com a escrita negativa ao se vingar de Casper Ruud e chegar à inédita decisão, na qual vai encarar o espanhol Carlos Alcaraz. Diante de um norueguês sofrendo com problemas estomacais, o alemão buscou a virada, parciais de 2/6, 6/2, 6/4 e 6/2 para ir à segunda decisão de um Grand Slam da carreira - perdeu o US Open de 2020.