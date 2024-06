Alexander Zverev deu mais um passo na busca pelo inédito título do Torneio de Halle, a nível ATP 500, disputado na Alemanha. Jogando em casa e com total apoio, o alemão passou pelo italiano Lorenzo Sonego em sets diretos, parciais de 6/4 e 7/6 (7/5). Já o russo Daniil Medvedev acabou superado pelo chinês Zhizhen Zhang e se despediu, enquanto no Torneio de Queens, em Londres, o britânico Andy Murray sentiu dores no quadril e no joelho direito e abandonou diante do australiano Jordan Thompson.