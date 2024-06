Artilheiro disparado do Corinthians na temporada com 14 gols, Yuri Alberto é a grande esperança da torcida para a equipe desencantar no Brasileirão e deixar a zona de rebaixamento. De volta após cumprir suspensão diante do Athletico-PR, o atacante acredita em grande apresentação na Neo Química Arena e define o revela que o time vai encarar o duelo com o Cuiabá como "uma final."