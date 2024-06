Após realizar uma boa temporada com o Girona, o lateral Yan Couto ainda não definiu seu futuro. Ele teve o contrato com o Manchester City renovado até junho de 2026 e viu seu vínculo com o clube espanhol terminar ao final da temporada. Focado na disputa da Copa América com a seleção brasileira, o jogador deixou a decisão nas mãos de seus empresários. Ele despertou interesse da Juventus, da Itália, e do Bayer Leverkusen, da Alemanha.