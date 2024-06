O sonho do Corinthians em repatriar Willian em agosto de 2021 rapidamente se tornou um pesadelo, especialmente para o jogador e sua família. O atacante, atualmente com 35 anos, foi recebido com festa pela torcida alvinegra na época. Contudo, após algum tempo, as cobranças se tornaram ameaças, o que foi insustentável para a relação entre as partes, que terminou em rescisão do contrato depois de um pouco mais de um ano de vínculo.