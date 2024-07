A convincente goleada sobre o Paraguai por 4 a 1 fez a seleção brasileira ser 'abraçada' em seu retorno à Califórnia. Apesar do atraso do voo, a equipe de Dorival Júnior foi recepcionada com festa pelos torcedores, que aproveitaram o momento para pegar autógrafos e tirar algumas fotos. Destaque no último jogo, o atacante Vinícius Júnior foi o mais tietado.