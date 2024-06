O Cruzeiro anunciou nas redes sociais nesta terça-feira o volante Matheus Henrique como o seu mais novo reforço para a temporada. Ele chega para o time celeste com contrato definitivo até junho de 2029. O jogador vem do Sassuolo, da Itália, após forte negociação por parte de Alexandre Mattos, que foi até a Europa negociar com o meio-campista.