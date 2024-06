Em jogo movimentado do primeiro ao último minuto, o Vitória enfim conquistou seu primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, recebeu o Internacional no Barradão, em Salvador, pela nona rodada, e venceu por 2 a 1. Willian Oliveira abriu o placar para os baianos, Wesley empatou, mas Wagner Leonardo definiu a vitória ao converter pênalti aos 53 minutos do segundo tempo.