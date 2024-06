O Real Madrid celebrou neste domingo o 15º título da Liga dos Campeões da Europa ao lado de mais de meio milhão de torcedores, segundo a imprensa local, que lotaram as ruas de Madri. Decisivo na vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund, o atacante Vinicius Júnior foi ovacionado, inclusive pelo técnico Carlo Ancelotti. O treinador entrou no coro para o brasileiro conquistar a 'bola de ouro', prêmio dado ao melhor jogador do mundo eleito pela Fifa.